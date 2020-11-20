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Espreso.tvОбществоЗеленский ждет экспертизы от Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса

Зеленский ждет экспертизы от Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску решения для быстрого решения конституционного кризиса

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Букиккио согласился, что решение конституционного кризиса требует быстрых действий и должно базироваться на верховенстве права.

Зеленский обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.

Стороны также обсудили потребности наработки законопроектов по восстановлению наказания за представление недостоверной информации в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ.

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