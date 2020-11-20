Зеленский ждет экспертизы от Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса
20 ноября, 2020, 17:27
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску решения для быстрого решения конституционного кризиса
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Букиккио согласился, что решение конституционного кризиса требует быстрых действий и должно базироваться на верховенстве права.
Зеленский обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.
Стороны также обсудили потребности наработки законопроектов по восстановлению наказания за представление недостоверной информации в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре