Россия завершила развертывание своих военных в Карабахе
20 ноября, 2020, 22:30
В Нагорном Карабахе завершилось развертывание военных из России
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает Радио Свобода .
По его словам, в район конфликта перебросили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады. Они составляют основу армейского контингента.
"Всего осуществлено 250 авиарейсов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники", - уточнил Шойгу на совещании у президента России Владимира Путина.
Среди прочего, министр отметил, что россияне полностью разминировали Лачинский коридор, связывающий Карабах с Арменией. Теперь он будет патрулироваться российскими военными.
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- Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всей границей между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (армянской - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу, армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоеванию своей признанной международным сообществом территории.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на призывы оппозиции уйти в отставку из-за "сдачи Карабаха", планирует остаться на должности .
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