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Espreso.tvСпортЛуческу не сможет рассчитывать на 15 футболистов в следующем матче "Динамо"

Луческу не сможет рассчитывать на 15 футболистов в следующем матче "Динамо"

15 футболистов киевского "Динамо" не смогут помочь команде в следующем матче УПЛ с "Ингульцом"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

В составе киевского клуба сразу 10 игроков болеют коронавирусом. Речь идет о Викторе Цыганкове, Сергее Сидорове, Жерсоне Родригесе, Александре Сироте, Миккеле Дуелунде, Денисе Попове, Руслане Нещерете, Богдане Ледневе, Артеме Шабанове и Александре Андриевском.

К травмированным Никите Бурде, Александру Тимчику, Владимиру Костевичу добавились Назарий Русин, который перенес операцию на ключице, и Томаш Кендзера, который травмировал голеностоп в матче сборной Польши.

В 10-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Ингульца". Матч должен состояться в субботу, 21 ноября. Начало в 14:00.

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