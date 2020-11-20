Луческу не сможет рассчитывать на 15 футболистов в следующем матче "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
В составе киевского клуба сразу 10 игроков болеют коронавирусом. Речь идет о Викторе Цыганкове, Сергее Сидорове, Жерсоне Родригесе, Александре Сироте, Миккеле Дуелунде, Денисе Попове, Руслане Нещерете, Богдане Ледневе, Артеме Шабанове и Александре Андриевском.
К травмированным Никите Бурде, Александру Тимчику, Владимиру Костевичу добавились Назарий Русин, который перенес операцию на ключице, и Томаш Кендзера, который травмировал голеностоп в матче сборной Польши.
В 10-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Ингульца". Матч должен состояться в субботу, 21 ноября. Начало в 14:00.
- 18 ноября стало известно, что защитник киевского "Динамо" Александр Тимчик больше не выйдет на футбольное поле в 2020 году.
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