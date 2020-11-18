Защитник "Динамо" перенес операцию и больше не сыграет в 2020 году
18 ноября, 2020, 19:29
Защитник киевского "Динамо" Александр Тимчик больше не выйдет на футбольное поле в 2020 году
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
23-летний футболист перенес операцию на сухожилии приводящих мышц. Хирургическое вмешательство прошло успешно, Тимчик переведен в общую палату, его самочувствие удовлетворительное.
Ориентировочный срок реабилитации составляет 6 недель. Лечение правого защитника проходит в одной из клиник Барселоны.
23-летний Александр Тимчик вернулся в "Динамо" перед стартом нынешнего сезона из аренды у луганской "Зари". В этом сезоне провел за "бело-синих" во всех турнирах 3 матча.
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