Защитник "Динамо" перенес операцию и больше не сыграет в 2020 году

18 ноября, 2020, 19:29

Защитник киевского "Динамо" Александр Тимчик больше не выйдет на футбольное поле в 2020 году

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

23-летний футболист перенес операцию на сухожилии приводящих мышц. Хирургическое вмешательство прошло успешно, Тимчик переведен в общую палату, его самочувствие удовлетворительное.

Ориентировочный срок реабилитации составляет 6 недель. Лечение правого защитника проходит в одной из клиник Барселоны.

23-летний Александр Тимчик вернулся в "Динамо" перед стартом нынешнего сезона из аренды у луганской "Зари". В этом сезоне провел за "бело-синих" во всех турнирах 3 матча.