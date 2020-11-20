Глава НБУ назвал ключевой фактор повышения инфляции в 2021 году
Об этом написал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в Facebook.
"Важно сказать, что несмотря на вызовы COVID-19, базовый прогноз НБУ предполагает, что в следующем году экономика все же будет восстанавливаться. И это будет влиять на инфляцию. В том числе повышение минимальной зарплаты будет одним из факторов, которые будут влиять на повышение инфляции в следующем году ", - написал Шевченко.
В любом случае, добавил он, НБУ имеет инструментарий для разного развития событий. Шевченко также отметил, что в прогнозах регулятора ключевым предположением является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.
- Напомним, по данным Государственной службы статистики, в октябре этого года инфляция в годовом измерении ускорилась до 2,6% по сравнению с сентябрем.
- Среди причин ускорения инфляции НБУ назвал ослабление гривны, подорожание энергоносителей и худшие показатели урожая отдельных культур.
- Согласно октябрьскому прогнозу НБУ, прогноз инфляции на конец 2020 года уменьшен до 4,1% против 4,7%, прогнозируемых регулятором в июле.
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