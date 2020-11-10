В октябре инфляция в годовом измерении ускорилась до 2,6%, - Госстат

10 ноября, 2020, 13:05

В октябре 2020 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 2,6% с 2,3% в сентябре

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом в октябре 2020 года потребительские цены по сравнению с сентябрем выросли на 1%.

Базовая инфляция в октябре 2020 года составила 0,8% после 1,1% в сентябре. В годовом измерении базовая инфляция ускорилась до 3,4% с 3,2% в прошлом месяце.

Отмечается, что в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Кроме того, произошел рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,4%. Подорожание произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,2%, а также тарифов на отопление.

Напомним, инфляция в сентябре 2020 года в годовом измерении замедлилась до 2,3% с 2,5% в августе этого года.

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