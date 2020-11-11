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Espreso.tvЭкономикаОслабление гривны и подорожание энергоносителей: НБУ объяснил ускорение инфляции в октябре

Ослабление гривны и подорожание энергоносителей: НБУ объяснил ускорение инфляции в октябре

Среди причин ускорения инфляции до 2,6% в октябре в годовом измерении Национальный банк Украины (НБУ) назвал ослабление гривны, подорожание энергоносителей и худшие показатели урожая отдельных культур

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Ослабление гривны, подорожание энергоносителей и худшие показатели урожая отдельных культур формировали проинфляционный давление", - говорится в сообщении.

Зато добавили в НБУ, инфляцию сдерживали увеличение предложения других продуктов питания, часть из которых носит временный характер, а также слабый потребительский спрос на отдельные товары.

"Потребительская инфляция остается ниже целевого диапазон 5% +/- 1 п.п. Однако с оживлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также из-за подорожания энергоносителей ожидается, что она ускорится и достигнет целевого диапазона в конце года ", - отметили в пресс-службе.

В то же время, добавили в НБУ, учитывая рост уровня заболеваемости и усиления карантина возвращения инфляции в целевой диапазон может оказаться несколько более длительным.

  • Напомним, в октябре этого года инфляция в годовом измерении ускорилась до 2,6% по сравнению с сентябрем.

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