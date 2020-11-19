Зеленский отдал ГБР в аренду приспешникам Януковича, - Порошенко

19 ноября, 2020, 20:17

Об этом он заявил в эфире программы "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV.

По словам Порошенко, Украина живет символами Революции Достоинства.

"Для нас с вами есть символ - Революция Достоинства. А для них символ, что именно сегодня ГБР, который Зеленский отдал в аренду приспешникам Януковича возбудило уголовное дело против лидеров Майдана по статье "Государственный переворот". Это, как известно, чисто кремлевская, российская интерпретация событий. Я это знаю. И лично слышал это от Путина", - подчеркнул он.

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Порошенко заметил, что на допросы вызвали бывших председателей ВР Александра Турчинова и Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка, нардепа VIII созыва Татьяну Чорновол и других.

"А делают это по иску одиозного регионала, первого заместителя генпрокурора при Януковиче Рената Кузьмина. Помните, он играл на рояле" Мурку "- гимн уголовного мира? Напомните мне, кто еще играл на рояле. Он тоже играл, хоть и не "Мурку". Хотя, знаете, лучше бы он и дальше играл. У него хорошо получается то, что он делает не руками. Это уголовное дело о государственном перевороте - логическое продолжение действий власти после того, как Зеленский отдал правоохранительные органы и судебные органы под контроль реваншизма", - отметил Порошенко.

Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.

В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.

По данным журналистов, ГБР вызывает на допрос лидеров Майдана по делу о государственном перевороте.

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