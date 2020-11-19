ГБР вызывает на допрос лидеров Майдана по заявлению Рената Кузьмина, - Кошкина
Об этом в своем телеграмм-канале написала украинская журналистка Соня Кошкина.
"Накануне седьмой годовщины Революции Достоинства в Музее Революции Достоинства проводится обыск. Все вы уже видели эту новость. Обыск - только вершина айсберга. Первого октября достопочтенное ГБР открыло уголовное производство номер 42020000000001885. По делу о государственном перевороте. В связи с событиями Майдана. Заявитель... держитесь крепко... Ренат Кузьмин. И теперь повестками вызывает на допрос: Турчинова, Парубия, Кличко, Пашинского, Яценюка, Чорновол. Следователь Ковальчук", - написала Кошкина.
По мнению Кошкиной, это - только часть фамилий людей, которых ГБР может вызвать на допрос по этому делу.
- Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.
- В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-