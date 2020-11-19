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Espreso.tvОбществоГБР вызывает на допрос лидеров Майдана по заявлению Рената Кузьмина, - Кошкина

ГБР вызывает на допрос лидеров Майдана по заявлению Рената Кузьмина, - Кошкина


фото: 24tv
По данным журналистов, ГБР вызывает лидеров Майдана на допрос по делу о государственном перевороте

Об этом в своем телеграмм-канале написала украинская журналистка Соня Кошкина.

"Накануне седьмой годовщины Революции Достоинства в Музее Революции Достоинства проводится обыск. Все вы уже видели эту новость. Обыск - только вершина айсберга. Первого октября достопочтенное ГБР открыло уголовное производство номер 42020000000001885. По делу о государственном перевороте. В связи с событиями Майдана. Заявитель... держитесь крепко... Ренат Кузьмин. И теперь повестками вызывает на допрос: Турчинова, Парубия, Кличко, Пашинского, Яценюка, Чорновол. Следователь Ковальчук", - написала Кошкина.

По мнению Кошкиной, это - только часть фамилий людей, которых ГБР может вызвать на допрос по этому делу.

  • Напомним, утром 19 ноября СБУ и Нацполиция пришли с обыском в Национальный музей Революции Достоинства.
  • В СБУ причиной обыска назвали подозрения в хищении средств в отношении должностных лиц мемориального комплекса.

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