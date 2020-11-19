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Espreso.tvОбществоПарубий подтвердил, что ГБР вызывает его на допрос в качестве свидетеля

Парубий подтвердил, что ГБР вызывает его на допрос в качестве свидетеля


фото: rada.gov.ua
Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований

Парубий сообщил, что получил повестку, информирует УНИАН.

"В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16:00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду", - сказал Парубий.

В то же время он отметил, что не помнит, чтобы в повестке были слова "государственный переворот", и добавил, что вызван на допрос в качестве свидетеля.

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