Парубий подтвердил, что ГБР вызывает его на допрос в качестве свидетеля

19 ноября, 2020, 16:33

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований

Парубий сообщил, что получил повестку, информирует УНИАН.

"В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16:00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду", - сказал Парубий.

В то же время он отметил, что не помнит, чтобы в повестке были слова "государственный переворот", и добавил, что вызван на допрос в качестве свидетеля.

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