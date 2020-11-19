Зеленский объяснил, как выйти из конституционного кризиса
Об этом он говорил во время видеовстречи с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского Союза, аккредитованными в Украине, сообщает пресс-служба ОПУ.
"Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически обнулило всю систему борьбы с коррупцией", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что первоочередной задачей украинской власти было обеспечить непрерывную деятельность антикоррупционных органов и восстановить работу системы электронного декларирования.
Глава государства напомнил, что недавно по этому вопросу имел подробную беседу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который предложил экспертизу комиссии в этой сложной ситуации.
Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них - восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАПК и решение вопроса Конституционного Суда.
Президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит задача - реформа судебной системы.
"Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы", - сказал Зеленский.
Он рассказал, что была возобновлена работа Комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе Президента, работа которой направлена, в частности, на реформирование судебной власти в Украине. Также сейчас проходят консультации с международными партнерами по соответствующим законодательным инициативам.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- Советник главы ОПУ Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал "обязательной" замену судей КСУ из-за решения по е-декларированию.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- В Раде зарегистрировали законопроект Разумкова о возобновлении е-декларирования. В то же время законопроект Зеленского, который предполагает роспуск КСУ, критикуют даже во фракции "Слуги народа".
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