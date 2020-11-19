Сын обладателя "Золотого мяча" подписал контракт с итальянским клубом

19 ноября, 2020, 14:31

16-летний Адреа Каннаваро подписал профессиональный контракт с итальянским "Лацио"

Об этом сообщает официальный сайт " Лацио ".

16-летний Каннаваро выступает на позиции полузащитника и играть за молодежную команду римского "Лацио" U-17. Срок и финансовые условия контракта не сообщаются.

Футболист является сыном легендарного защитника Фабио Каннаваро. Центрбэк известный фанатам благодаря выступлениям за мадридский "Реал", итальянские "Ювентус", "Наполи", "Интер" и "Парму".

В 2006 году Каннаваро выиграл "Золотой мяч" и кубок чемпиона мира вместе со сборной Италии.

11 августа сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в команде сына обладателя "Золотого мяча" бразильца Ривалдо.

13 августа Ривалдинью отклонил предложение "Динамо" и перешел из румынского "Вииторул" в польской "Краковии".

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