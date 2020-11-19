Сын обладателя "Золотого мяча" подписал контракт с итальянским клубом
19 ноября, 2020, 14:31
16-летний Адреа Каннаваро подписал профессиональный контракт с итальянским "Лацио"
Об этом сообщает официальный сайт " Лацио ".
16-летний Каннаваро выступает на позиции полузащитника и играть за молодежную команду римского "Лацио" U-17. Срок и финансовые условия контракта не сообщаются.
Футболист является сыном легендарного защитника Фабио Каннаваро. Центрбэк известный фанатам благодаря выступлениям за мадридский "Реал", итальянские "Ювентус", "Наполи", "Интер" и "Парму".
В 2006 году Каннаваро выиграл "Золотой мяч" и кубок чемпиона мира вместе со сборной Италии.
- 11 августа сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в команде сына обладателя "Золотого мяча" бразильца Ривалдо.
- 13 августа Ривалдинью отклонил предложение "Динамо" и перешел из румынского "Вииторул" в польской "Краковии".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-