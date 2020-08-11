Луческу пригласил в "Динамо" сына обладателя "Золотого мяча"
11 августа, 2020, 12:50
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в команде сына обладателя "Золотого мяча" бразильца Ривалдо
Об этом сообщает Sport.ro .
По информации издания, Ривалдинью, выступающий за румынский "Вииторул", хочет видеть в "Динамо" лично Луческуу.
25-летний бразилец попал в расширенный список потенциальных новичков киевского клуба.
В прошлом сезоне Ривалдинью, который играет на позиции форварда, провел за "Вииторул" 28 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.
Контракт Ривалдиньо с румынским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Ривалдо получил "Золотой мяч" в 1999 году.
- Напомним, 10 августа "Динамо" подписало предварительный контракт с защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем.
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