Луческу пригласил в "Динамо" сына обладателя "Золотого мяча"

11 августа, 2020, 12:50

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в команде сына обладателя "Золотого мяча" бразильца Ривалдо

Об этом сообщает Sport.ro .

По информации издания, Ривалдинью, выступающий за румынский "Вииторул", хочет видеть в "Динамо" лично Луческуу.

25-летний бразилец попал в расширенный список потенциальных новичков киевского клуба.

В прошлом сезоне Ривалдинью, который играет на позиции форварда, провел за "Вииторул" 28 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Ривалдиньо с румынским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ривалдо получил "Золотой мяч" в 1999 году.

Напомним, 10 августа "Динамо" подписало предварительный контракт с защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем.

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