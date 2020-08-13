Сын обладателя "Золотого мяча" отказался переходить в "Динамо"
13 августа, 2020, 09:15
Бразильский футболист Ривалдинью отклонил предложение "Динамо" и перешел из румынского "Вииторул" в польскую "Краковию"
Об этом сообщает официальный сайт "Вииторул" .
Бразильский форвард, которым интересовалось "Динамо", подписал контракт с "Краковией". Ривалдинью является сыном обладателя "Золотого мяча-1999" Ривалдо.
В прошлом сезоне Ривалдинью провел за "Вииторул" 28 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 11 августа сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в команде сына обладателя "Золотого мяча" бразильца Ривалдо.
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