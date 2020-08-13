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Espreso.tvСпортСын обладателя "Золотого мяча" отказался переходить в "Динамо"

Сын обладателя "Золотого мяча" отказался переходить в "Динамо"


фото: Getty Images
Бразильский футболист Ривалдинью отклонил предложение "Динамо" и перешел из румынского "Вииторул" в польскую "Краковию"

Об этом сообщает официальный сайт "Вииторул" .

Бразильский форвард, которым интересовалось "Динамо", подписал контракт с "Краковией". Ривалдинью является сыном обладателя "Золотого мяча-1999" Ривалдо.

В прошлом сезоне Ривалдинью провел за "Вииторул" 28 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

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