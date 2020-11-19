Минцифры ликвидировало справку о составе семьи для получения ряда госуслуг

19 ноября, 2020, 12:44

Министерство цифровой трансформации ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую справку для получения пяти услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди - это упрощение 20 услуг", - цитирует издание слова вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Кроме того, по информации Минцифры, действующее законодательство Украины не предусматривало получение такой справки и не определяло орган, который выдает такую справку, что сделало невозможным ее получения заявителями и дополнительно тяготило украинский бюрократическими процедурами.

Отныне справка о составе семьи не требуется при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих; во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны; при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его освобождении от Госспецсвязи; при выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья; во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины; при подаче военнослужащими, претендующих на получение жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для удержания жилое помещение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал , что с 2021 года ни одно государственное учреждение не будет требовать никаких справок.

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