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Espreso.tvСпортМатч УПЛ перенесли из-за вспышки коронавируса

Матч УПЛ перенесли из-за вспышки коронавируса


фото: olimpik.com.ua
Матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги "Олимпик" - "Заря" перенесен из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В донецком "Олимпике" произошла вспышка коронавируса и не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы сыграть в этой встрече.

Матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу "Олимпик" - "Заря" должен был состояться в субботу, 21 ноября. В турнирной таблице УПЛ донецкий клуб занимает шестую строчку, луганская команда идет девятой.

Решение о новой дате и времени проведения матча УПЛ примет позже.

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