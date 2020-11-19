Матч УПЛ перенесли из-за вспышки коронавируса
19 ноября, 2020, 17:59
Матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги "Олимпик" - "Заря" перенесен из-за вспышки коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В донецком "Олимпике" произошла вспышка коронавируса и не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы сыграть в этой встрече.
Матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу "Олимпик" - "Заря" должен был состояться в субботу, 21 ноября. В турнирной таблице УПЛ донецкий клуб занимает шестую строчку, луганская команда идет девятой.
Решение о новой дате и времени проведения матча УПЛ примет позже.
- 13 ноября "Олимпик" сенсационно проиграл "ВПК-Агро" в 1/16 финала Кубка Украины по футболу.
- 19 ноября президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, что его команде не хватает футболистов, чтобы сыграть следующий матч УПЛ.
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