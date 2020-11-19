 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Олимпику" из-за коронавируса не хватает футболистов на матч с "Зарей"

"Олимпику" из-за коронавируса не хватает футболистов на матч с "Зарей"


фото: olimpik.com.ua
Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, что его команде не хватает футболистов, чтобы сыграть следующий матч УПЛ

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .

По словам Гельзина, в команде 13-14 зараженных футболистов, нет ни одного здорового вратаря.

"Мы узнали результаты тестов. В результате у нас 13-14 человек заболели. Осталось всего пару футболистов. Коллектив идет на самоизоляцию. К сожалению, но с" Зарей "нам просто некем играть. Заболели все вратари, поэтому мы не можем поставить в ворота полевого игрока. Это не вариант. Будем просить о переносе матча ", - сказал Владислав Гельзин.

Матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу "Олимпик" - "Заря" должен состояться в субботу, 21 ноября. В турнирной таблице УПЛ донецкий клуб занимает шестую строчку, луганская команда идет девятой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 ноября, 2020 четверг

больше новостей

19 ноября, 2020 четверг

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать