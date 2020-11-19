"Олимпику" из-за коронавируса не хватает футболистов на матч с "Зарей"
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .
По словам Гельзина, в команде 13-14 зараженных футболистов, нет ни одного здорового вратаря.
"Мы узнали результаты тестов. В результате у нас 13-14 человек заболели. Осталось всего пару футболистов. Коллектив идет на самоизоляцию. К сожалению, но с" Зарей "нам просто некем играть. Заболели все вратари, поэтому мы не можем поставить в ворота полевого игрока. Это не вариант. Будем просить о переносе матча ", - сказал Владислав Гельзин.
Матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу "Олимпик" - "Заря" должен состояться в субботу, 21 ноября. В турнирной таблице УПЛ донецкий клуб занимает шестую строчку, луганская команда идет девятой.
- 13 ноября "Олимпик" сенсационно проиграл "ВПК-Агро" в 1/16 финала Кубка Украины по футболу.
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