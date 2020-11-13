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Espreso.tvСпортКлуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины

Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины


фото: Скріншот з youtube-трансляцій
Донецкий "Олимпик" сенсационно проиграл "ВПК-Агро" в 1/16 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из села Шевченковка (Днепропетровская область). Победный гол забил Кирилл Сидоренко на 46-й минуте.

В турнирной таблице первой лиги Украины "ВПК-Агро" занимает тринадцатую строчку. Донецкий "Олимпик" идет на шестой строчке в УПЛ.

В 1/8 финала "ВПК-Агро" сыграет против СК "Днепр-1". Базовый день проведения матча - 2 декабря.

Кубок Украины

1/16 финала

13 ноября

"ВПК-Агро" - "Олимпик" 1:0

Гол: Сидоренко, 46

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