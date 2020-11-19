Экс-чемпион мира объяснил, почему никто больше не боится Усика и Ломаченко

19 ноября, 2020, 10:48

Бывший чемпион мира Сергей Липинець заявил, что Александра Усика и Василия Ломаченко перестали бояться из-за отсутствия у них мощного удара

Об этом сообщает Xsport.ua .

По словам бывшего чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Сергея Липинци, бои Александра Усика против британца Дерека Чисоры и Василия Ломачена с американцем Теофимо Лорпесом доказали, что украинские боксеры не смогли адаптироваться в нынешних весовых категориях.

"Я смотрел оба их поединка. Трудно им, конечно. Александр перепрыгнул одну весовую категорию, но там не одна, я не знаю сколько. Там бесконечно дальше все набирают. И ему трудно, и Василий тоже, потому что все бойцы гораздо больше в плане веса и по размеру ", - сказал Липинець.

По его словам, главной причиной проблем обоих украинцев является их стиль.

"Им трудно, поскольку у них нет ярко выраженного удара. Они игровики. Могут обмануть, перехитрить, на ногах быстро уйти, но нет сильного удара. Поэтому их соперники не боятся. Они изучают их и просто прут вперед, пытаясь попасть. Поэтому в боях не выглядит так явно, что они выиграют ", - отметил российский боксер на канале usachev.tv.

Усик выступает в супертяжелом весе, Ломаченко - в легкой (до 61,2 кг).

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

31 октября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

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