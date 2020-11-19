До конца года Украина подпишет два соглашения с COVAX по вакцине от коронавируса

19 ноября, 2020, 18:54

Украина до конца года готовится к подписанию соглашения с глобальным механизмом COVAX по поставкам вакцины от COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Отмечается, что до 27 ноября будет подписана техническая потребность от Украины. Следующий шаг - подписание условий сотрудничества до 7 декабря.

"Планируется, что Украина будет получать будущую вакцину против COVID-19 несколькими траншами. Объем первого транша, предоставленного COVAX, составит около 1,2 млн доз. Приоритетной группой риска, подлежащей проведению прививок против коронавирусной болезни на первой волны получения вакцин, определены работники сферы здравоохранения", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.

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