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Espreso.tvОбществоДо конца года Украина подпишет два соглашения с COVAX по вакцине от коронавируса

До конца года Украина подпишет два соглашения с COVAX по вакцине от коронавируса

Украина до конца года готовится к подписанию соглашения с глобальным механизмом COVAX по поставкам вакцины от COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Отмечается, что до 27 ноября будет подписана техническая потребность от Украины. Следующий шаг - подписание условий сотрудничества до 7 декабря.

"Планируется, что Украина будет получать будущую вакцину против COVID-19 несколькими траншами. Объем первого транша, предоставленного COVAX, составит около 1,2 млн доз. Приоритетной группой риска, подлежащей проведению прививок против коронавирусной болезни на первой волны получения вакцин, определены работники сферы здравоохранения", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

  • Напомним, что COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.
  • Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов.

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