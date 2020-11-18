Зеленский угрожает выписать "100 штрафов" владельцу клуба "5 элемент"
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, которое 18 ноября вечером было обнародовано на страницах главы государства в социальных сетях, передает Еспресо.TV.
Зеленский прокомментировал первые двое суток "карантина выходного дня" и якобы нарушение этого режима со стороны предпринимателей.
"Санкции за нарушение карантина выходного дня касаются и владельца клуба" 5 элемент". С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением коронавируса критическая, с другой - способствуете этому. Вам, мне кажется надо решить, вы или спаситель, или обычный коммерсант. И советую не тратить средства на ботофермы, которые должны говорить о политических преследованиях оппозиции, а сохранить деньги на выплаты штрафов. Вы уже получили один штраф, будет и новый штраф", - сказал Зеленский.
По его словам, если надо будет выписать "100 штрафов" владельцу клуба "5 элемент", то это будет сделано.
"Будем таким образом возвращать в бюджет все, что вы украли за предыдущие годы", - заявил президент, так и не назвав фамилию человека, к которому он так настойчиво обратился.
- Напомним, что руководство оздоровительного комплекса "5 элемент" заявило, что не нарушало карантинных требований. Руководство комплекса связывает активность силовиков с политическим давлением. 14 ноября заведение посетили правоохранители, которые составили административный протокол.
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