Руководство оздоровительного комплекса "5 элемент" заявило, что не нарушало карантинных требований
"Мы спортивно-оздоровительный комплекс и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье", - говорит юрист комплекса Валерий Ричек. Он отмечает, что в постановлении правительства о так называемом "локдауне выходного дня" нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.
Руководство комплекса связывает активность силовиков с политическим давлением. Как известно, в субботу в заведение посетили правоохранители, которые выписали административный протокол.
Генеральный директор комплекса Наталья Щербий отмечает, что сотрудники вышли работать с соблюдением всех санитарных норм. "Наш комплекс имеет площадь в 18 тыс квадратных метров только в зданиях и еще открытая площадка. Всего более 25 тыс квадратных метров. Ситуация имеет политический подтекст", - отмечает директор.
Оздоровительный комплекс "5 элемент" планирует обжаловать действия силовиков в судебном порядке.
Карантин выходного дня отказались внедрять в Черкассах, Тернополе, Львове, Житомире, Ровно, Одессе. Против введения карантина на выходных выступила местная власть в Ивано-Франковске, Луцке, Мукачево, Краматорске и Славянске. Во многих городах прошли акции протеста предпринимателей, которые заявляют об уничтожении их бизнес и потерю рабочих мест.
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