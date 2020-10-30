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Espreso.tvОбщество"Временно терпим": Вселенский патриарх о статусе иерархов УПЦ (МП)

"Временно терпим": Вселенский патриарх о статусе иерархов УПЦ (МП)

Украинские журналисты получили письмо от Вселенского патриарха Варфоломея с разъяснением его отношения к епископату УПЦ МП и митрополиту Онуфрию

Письмо-ответ получили основатели "Центра религиозной безопасности" и редакторы издания "Церквариум" Татьяна Деркач и Дмитрий Горев.

"В ответ на ваше письмо от 20 июля 2020 года, исх. № 7, мы хотим напомнить, что 11 октября 2018 года Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, Церкви Матери Киевской Митрополии, отменил Патриаршую и Синодальную Грамоту издания от 1686 года. Это письмо предоставил, в качестве формы "снисхождения", Московскому патриарху право только посвятить митрополита Киевского, который должен был быть выбран духовно-мирянским собранием своей епархии и поминать во время Божественной литургии "среди первых" Вселенского патриарха, "который является источником и началом, возвышается везде над всеми приходами и епархиями", провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Церкви Матери Константинополя", - говорится в разъяснении Константинополя.

"В тот же день Святой и Священный Синод также решил удовлетворить апелляционную просьбу Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, которые оказались в расколе не по догматических причинам, канонически восстановив иерархов и духовенство к их статусам (званиям) и восстановив верующих к причастию с Церковью, и начать процедуру предоставления автокефалии Церкви Украины. Впоследствии Вселенским патриархатом было созвано объединительное духовно-мирянское собрание (Собор) в Киеве 15 декабря 2018 года. Все православные иерархи в Украине получили приглашение на этот Объединительный Синод нашими патриаршими письмами. К сожалению, украинские иерархи, находящихся под юрисдикцией Московского патриархата, за исключением двух (иерархов), проигнорировали наше письмо-приглашение и не принимали участия в Объединительном Синоде, как от них ожидалось", - отметили в Вселенском патриархате.

"Этот Собор избрал митрополита Епифания каноническим митрополитом Киевским и всея Украины и принял Конституционную хартию (Устав) Церкви Украины, которая была разработана Вселенским патриархатом в ноябре 2018 года. Затем Томос, которым провозглашена автокефалия Церкви Украины, был передан в руки митрополита Епифания нашей Мирностью в резиденции Вселенского патриархата на Фанаре 6 января 2019 года. С тех пор новая автокефальная церковь Украины является единственной канонической Православной Церковью на территории Украинского государства, и Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины должен быть признан ее каноническим Предстоятелем", - пояснил Варфоломей.

Он отметил, что в соответствии с каноническим принципом территориальности, который является неотъемлемым и постоянным фактом православной экклезиологии, ни одна другая церковь не может присутствовать в пределах юрисдикции Церкви Украины.

"Тем не менее, в духе пастырской чуткости, мы временно терпим существование украинских иерархов под Россией не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) в Украине, иерархов, согласно канону 8 и Никейского собора, надеясь, что волей Божьей, они вскоре объединятся с поместной Церковью", - отметили в Вселенском патриархате.

"По этой причине Его Высокопреосвященство Онуфрий уже не рассматривается как канонический митрополит Киевский, но как иерарх, проживающий в Киеве, как это было напечатано в Ежегоднике Вселенского патриархата на 2020 год. С этими мыслями, мы молимся Святому Духу, Утешителю, который всегда исцеляет Божьей благодатью немощное и дополняет то, чего не хватает, сближает всех иерархов, духовенство и боголюбивых людей в Украине к единству, и мы с удовольствием всем вам даем наши Патриаршие благословения, даря вам благодать и бесконечную милость Божию", - говорится в конце письма.

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