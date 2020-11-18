 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтало известно, впустят ли болельщиков на матч "Динамо" - "Барселона"

Стало известно, впустят ли болельщиков на матч "Динамо" - "Барселона"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" пройдет без зрителей

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Матч "Динамо" - "Барселона" должен пройти во вторник, 24 ноября, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Все объявления о продаже билетов, организации туристических поездок на матч и т. д. являются мошенничеством и обманом. Будьте бдительны, не покупайте билеты у подлых мошенников и обманщиков, ведь они поддельные. ФК "Динамо"(Киев) реализацией билетов не занимается. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей", - говорится в заявлении "Динамо".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 ноября, 2020 среда

больше новостей

18 ноября, 2020 среда

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать