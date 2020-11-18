Стало известно, впустят ли болельщиков на матч "Динамо" - "Барселона"

18 ноября, 2020, 17:21

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Барселона" пройдет без зрителей

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Матч "Динамо" - "Барселона" должен пройти во вторник, 24 ноября, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Все объявления о продаже билетов, организации туристических поездок на матч и т. д. являются мошенничеством и обманом. Будьте бдительны, не покупайте билеты у подлых мошенников и обманщиков, ведь они поддельные. ФК "Динамо"(Киев) реализацией билетов не занимается. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей", - говорится в заявлении "Динамо".

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.

Наивысшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.

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