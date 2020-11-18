Смешно и унизительно: промоутер заявил, что Ломаченко не стоит сравнивать с Мейвезером

18 ноября, 2020, 14:41

Исполнительный директор Mayweather Promotions Леонард Эллербе заявил, что украинский боксер Василий Ломаченко не заслуживает сравнения с американцем Флойдом Мейвезером

Об этом он заявил в интервью Fight Hub TV.

По его словам, Василия Ломаченко, который потерпел два поражения на профессиональном ринге, нельзя сравнивать с бывшим чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером, который покинул бокс непобежденным.

"Его поражение от Лопеса стало для меня неожиданностью. Я считал, что Ломаченко победит. Ничего особенного в нем нет. Он хороший боец, но ничего нереального в ринге я от него не увидел, ничего такого, что заставило бы меня восхищаться. Люди еще пытались поставить его на уровень Мейвезера, и это вообще самая смешная оценка, которую можно было только сделать. Это на самом деле вообще унизительно по отношению к Мейвезеру", - сказал Эллербе.

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

17 ноября стало известно, что абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес проведет следующий бой против австралийца Джорджа Камбососа.

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