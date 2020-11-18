Экс-игрок сборной Украины Воронин рассказал, как пил пиво с тренером "Ливерпуля" перед финалом ЛЧ

18 ноября, 2020, 17:11

Экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин рассказал, как пил пиво с главным тренером английского "Ливерпуля" Юргеном Клоппом перед финалом Лиги чемпионов в Киеве

Об этом сообщает championat.com.

В канун финала Лиги чемпионов в Киеве Воронин с сыном приехал в гостиницу, где размещался "Ливерпуль".

"Сейчас смотрю на него по телевизору и понимаю: Юрген вообще не изменился. Титулы, слава его не испортили. Общительный, с чувством юмора. За неделю до финала Лиги чемпионов я написал Клоппу сообщение: "Буду на игре в Киеве с сыном. Он у меня фанат Салаха - можно его в отель к "Ливерпулю" провести?" Клопп сбросил мне расписание команды и уточнил, когда подъехать. Мы с ним посидели 40 минут, вспоминали прошлое, посмеялись, пива выпили. Игроков решили не беспокоить", - рассказал Воронин.

41-летний Андрей Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. С 2010 по 2014 год выступал за московское "Динамо", в котором завершил карьеру.

За свою карьеру также успел поиграть за английский "Ливерпуль", немецкие "Байер", "Боруссию М", "Фортуну", "Герту" и "Кельн", "Майнц". Именно в последнем клубе Воронин успел поработать под руководством Юргена Клоппа.