Экс-игрок сборной Украины Воронин рассказал, как пил пиво с тренером "Ливерпуля" перед финалом ЛЧ
Об этом сообщает championat.com.
В канун финала Лиги чемпионов в Киеве Воронин с сыном приехал в гостиницу, где размещался "Ливерпуль".
"Сейчас смотрю на него по телевизору и понимаю: Юрген вообще не изменился. Титулы, слава его не испортили. Общительный, с чувством юмора. За неделю до финала Лиги чемпионов я написал Клоппу сообщение: "Буду на игре в Киеве с сыном. Он у меня фанат Салаха - можно его в отель к "Ливерпулю" провести?" Клопп сбросил мне расписание команды и уточнил, когда подъехать. Мы с ним посидели 40 минут, вспоминали прошлое, посмеялись, пива выпили. Игроков решили не беспокоить", - рассказал Воронин.
41-летний Андрей Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. С 2010 по 2014 год выступал за московское "Динамо", в котором завершил карьеру.
За свою карьеру также успел поиграть за английский "Ливерпуль", немецкие "Байер", "Боруссию М", "Фортуну", "Герту" и "Кельн", "Майнц". Именно в последнем клубе Воронин успел поработать под руководством Юргена Клоппа.
- В феврале Воронин в составе Международной команды звезд принял участие в "Кубке легенд" в Москве.
- 13 октября экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо".
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