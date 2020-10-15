Экс-игрок сборной Украины Воронин стал тренером московского "Динамо"
15 октября, 2020, 19:00
Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт "Динамо".
41-летний украинец стал ассистентом немца Сандро Шварца, который возглавил московский клуб. Еще одним помощником тренера назначен Волкан Булут.
Андрей Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. С 2010-го по 2014-й год выступал за московское "Динамо", в котором завершил карьеру.
За свою карьеру также успел поиграть за английский "Ливерпуль", немецкие "Байер", "Майнц", "Боруссию М", "Фортуну", "Герту" и "Кельн".
- В феврале Воронин в составе Международной команды звезд принял участие в "Кубке легенд" в Москве.
- 13 октября сообщалось, что Воронин войдет в тренерский штаб московского "Динамо".
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