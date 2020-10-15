Экс-игрок сборной Украины Воронин стал тренером московского "Динамо"

41-летний украинец стал ассистентом немца Сандро Шварца, который возглавил московский клуб. Еще одним помощником тренера назначен Волкан Булут.

Андрей Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. С 2010-го по 2014-й год выступал за московское "Динамо", в котором завершил карьеру.

За свою карьеру также успел поиграть за английский "Ливерпуль", немецкие "Байер", "Майнц", "Боруссию М", "Фортуну", "Герту" и "Кельн".