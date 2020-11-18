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Espreso.tvЭкономикаДефицит бюджета будут компенсировать через невозврат НДС, эмиссии не будет, - Василевская-Смаглюк

Дефицит бюджета будут компенсировать через невозврат НДС, эмиссии не будет, - Василевская-Смаглюк

Дефицит бюджета планируют компенсировать с помощью невозврата НДС и привлечения средств через банки. "Печати средств" не будет

Такой прогноз сделала Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

Она выразила надежду, что не будет таких угрожающих процессов, как перекрытие дыры в бюджете за счет эмиссии.

"Конечно, есть проблемы с дефицитом бюджета. Их сейчас скомпенсовывают, насколько я понимаю, из-за невозврата НДС на сумму около 140 млрд грн. Я думаю, что будут также через банки привлекать средства - около 20 млрд грн, по моей информации, до конца года. Но такой угрожающей эмиссии, о которой вы говорите, я думаю, не будет ", - отметила Василевская-Смаглюк.

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