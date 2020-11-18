Дефицит бюджета будут компенсировать через невозврат НДС, эмиссии не будет, - Василевская-Смаглюк
Такой прогноз сделала Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
Она выразила надежду, что не будет таких угрожающих процессов, как перекрытие дыры в бюджете за счет эмиссии.
"Конечно, есть проблемы с дефицитом бюджета. Их сейчас скомпенсовывают, насколько я понимаю, из-за невозврата НДС на сумму около 140 млрд грн. Я думаю, что будут также через банки привлекать средства - около 20 млрд грн, по моей информации, до конца года. Но такой угрожающей эмиссии, о которой вы говорите, я думаю, не будет ", - отметила Василевская-Смаглюк.
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Руководительница Центра анализа общественных финансов и публичного управления при Киевской школе экономики Дарья Марчак объяснила в эфире Еспресо.TV , что по крайней мере две экономические кризиса в Украине были вызваны печатью гривны .
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Эмиссия денег содержит очень много коррупционных рисков , поэтому этот инструмент подходит странам, которые коррупцию побороли. Такую позицию высказал Александр Савченко, экономист, ректор Международного института бизнеса.
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