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Espreso.tvСпортУсик обречен на поражение от Фьюри и Джошуа, - экс-чемпион мира Беллью

Усик обречен на поражение от Фьюри и Джошуа, - экс-чемпион мира Беллью


фото: BoxingScene
Британский боксер Тони Беллью заявил, что украинец Александр Усик обречен на поражение от его соотечественников Тайсона Фьюри и Джошуа через маловатые габариты

Об этом Беллью заявил в интервью YouTube-канала Behind The Gloves.

По словам британца, который в ноябре 2018 проиграл Усику в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), украинца остановят соперники, которые существенно превосходят его в весе и росте.

"Конечно, у него есть шансы в супертяжелом весе. Он может перебоксировать любого. Он будет бить всех, пока размер не станет определяющим фактором в бою. Он блестящий боец, но в итоге именно размеры нанесут ему поражение. Если только размеры наносят поражение, значит ты не в той категории. в конце концов, весовые категории придуманы не просто так. Думаю, что бои с Джошуа и Тайсоном Фьюри - это шаг слишком далеко ", - сказал Беллью, который является бывший чемпионом мира в крузервейте.

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