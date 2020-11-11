Фьюри объяснил, почему в Усика возникли проблемы в бою с Чисорой

11 ноября, 2020, 08:16

Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри заявил, что у Александра Усика возникли проблемы в поединке с Дереком Чисорой из-за неудобного стиля британского тяжеловеса

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-канала Gareth A Davies.

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), украинец Александр Усик получил проблемы в бою против Дерека Чисоры, поскольку не смог приспособиться к стилю соперника.

"Дерек Чисора заставит попотеть любого соперника. Он даст хороший бой любому оппоненту, и Усик - не исключение. Чисора ни разу не побывал на полу. Его никто не может унизить, потому что он хороший боец. Стили делают бои, и безусловно , стиль Чисоры оказался неожиданным для Усика в тот вечер. Я уверен, что Александр усвоит урок из этого боя, вернется в зал и перегрупуеться ", - сказал Фьюри.

Напомним, в ночь на 1 ноября Александр Усик победил по очкам Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом весе.

10 ноября чемпион мира WBC Тайсон Фьюри заявил, что Александр Усик не создаст проблем одном из лидеров супертяжелого дивизиона.

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