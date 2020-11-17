Скандальный футболист "Динамо" заразился коронавирусом
17 ноября, 2020, 20:58
Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный twitter Федерации футбола Люксембурга.
Родригес получил положительный тест в расположении сборной Люксембурга и теперь пропустит матч против Азербайджана, который состоится сегодня, 17 ноября. Начало в 21.45.
В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 14 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 26 раз выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.
По версии болельщиков Родригес был лучшим игроком киевского "Динамо" в августе.
lf.lu (@flf_lu) November 17, 202
- Напомним, 12 июля Жерсона Родригеса, который играл в аренде за "Анкарагюджю", исключили из заявки турецкого клуба за драку с одноклубником.
- 17 июля Родригеса выгнали из турецкого "Анкарагюджю" за драку с одноклубником.
- 21 октября стало известно, что украинская теннисистка Ольга Янчук забеременела от форварда киевского "Динамо" Жерсона Родригеса .
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