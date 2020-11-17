Скандальный футболист "Динамо" заразился коронавирусом

17 ноября, 2020, 20:58

Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный twitter Федерации футбола Люксембурга.

Родригес получил положительный тест в расположении сборной Люксембурга и теперь пропустит матч против Азербайджана, который состоится сегодня, 17 ноября. Начало в 21.45.

В этом сезоне 25-летний Жерсон Родригес провел 14 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 ассист. За свою карьеру футболист успел 26 раз выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга.

По версии болельщиков Родригес был лучшим игроком киевского "Динамо" в августе.

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