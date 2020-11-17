Объекты "Большого строительства" финансировались из трех источников, в том числе антиковидного фонда, - глава Укравтодора Кубраков

17 ноября, 2020, 22:41

В этом году объекты "Большого строительства" во всех областях Украины финансировались из трех источников, в том числе из фонда борьбы с коронавирусом

Это следует из заявления Александра Кубракова, главы "Укравтодора", сделанной в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Вcи проекты, которые в этом году делались, они делались в каждой области. Нет областей, где не было проектов "Большого строительства", где не было новых дорог. Все они финансировались из трех источников", - сказал Кубраков.

По его словам, первый источник финансирования - дорожный фонд

"То есть, например, у нас есть 100 объектов, все они финансировались из Дорожного фонда. Далее мы привлекли средства под государственные гарантии, кредитные ресурсы, - опять же, мы дофинансировали 100 объектов", - пояснил глава" Укравтодора ".

Один из источников финансирования - антиковидный фонд, но Кубраков назвал происхождение денег иначе: "И дальше, когда мы привлекли средства, которые Нафтогаз перечислил в бюджет в виде своих дивидендов, - мы опять же распределили, дофинансировали объекты".