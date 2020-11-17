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Espreso.tvЭкономикаОбъекты "Большого строительства" финансировались из трех источников, в том числе антиковидного фонда, - глава Укравтодора Кубраков

Объекты "Большого строительства" финансировались из трех источников, в том числе антиковидного фонда, - глава Укравтодора Кубраков

В этом году объекты "Большого строительства" во всех областях Украины финансировались из трех источников, в том числе из фонда борьбы с коронавирусом

Это следует из заявления Александра Кубракова, главы "Укравтодора", сделанной в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Вcи проекты, которые в этом году делались, они делались в каждой области. Нет областей, где не было проектов "Большого строительства", где не было новых дорог. Все они финансировались из трех источников", - сказал Кубраков.

По его словам, первый источник финансирования - дорожный фонд

"То есть, например, у нас есть 100 объектов, все они финансировались из Дорожного фонда. Далее мы привлекли средства под государственные гарантии, кредитные ресурсы, - опять же, мы дофинансировали 100 объектов", - пояснил глава" Укравтодора ".

Один из источников финансирования - антиковидный фонд, но Кубраков назвал происхождение денег иначе: "И дальше, когда мы привлекли средства, которые Нафтогаз перечислил в бюджет в виде своих дивидендов, - мы опять же распределили, дофинансировали объекты".

  • Правительство создало Фонд борьбы с коронавирусом, на который суммарно было выделено почти 66 млрд грн.
  • Министерство финансов обнародовало дашборд (аналитическую панель) с данными о направлениях выделения средств из Фонда борьбы с COVID-19 и приоритетные мероприятия, а также кассовые расходы по ним.
    По состоянию на 13 ноября из фонда выделено 31 566 000 грн на строительство и ремонт дорог, из них использовано 65,8%.
  • Председатель Укравтодора назвал "коммуникационным промахом" формирование спецфонда как фонд борьбы с COVID-19.
  • Ранее Еспресо.TV публиковало экспертный опрос относительно рациональности использования средств из антиковидного фонда.
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