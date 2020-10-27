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Espreso.tvЭкономикаПредседатель Укравтодора назвал "коммуникационным промахом" формирование спецфонда как фонда борьбы с COVID-19

Председатель Укравтодора назвал "коммуникационным промахом" формирование спецфонда как фонда борьбы с COVID-19

По словам председателя Укравтодора Александра Кубракова, формирование спецфонда как Фонда борьбы с коронавирусом было "коммуникационным промахом"

Об этом Кубраков сказал в интервью Babel.

"У нас планы не изменились. Мы стали их обсуждать в середине декабря, а представили официально в январе. Сначала было финансирование на уровне 85 млрд грн в 4200 км государственных дорог. Планировалось, что 35 млрд мы получим средств, которые Газпром в виде штрафов выплатил Нафтогазу. Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который удачно назвали COVID-фондом", - сказал Кубраков, отвечая на вопрос Бабеля, почему больше половины денег из Фонда борьбы с коронавируса пустили на дороги.

При этом, по его словам, Нафтогаз перечислил 27-28 млрд в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда Укравтодор суммарно получил 35 млрд грн.

"Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд", - цитирует издание слова Кубракова.

  • Напомним, правительство создало Фонд борьбы с коронавирусом, на который суммарно было выделено почти 66 млрд грн. По состоянию на 23 октября, по данным Министерства финансов, 35 млрд грн из Фонда было направлено на строительство дорог, при этом использовано - 16 млрд грн (47%).

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