Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос

12 сентября, 2020, 15:03

В Фонде борьбы с коронавирусом деньги есть, к увеличению количества больных COVID-19 готовят медучреждения, а дороги строят, потому что они ведут в больницы

Так ситуацию с затратами денег из антиковидного фонда прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский , передает его пресс-служба.

Основные цифры может пересмотреть каждый - Министерство финансов опубликовало аналитическую панель с данными, сколько средств из антикоронавирусного фонда на что направили и какой процент уже использовали.

Однако рационально ли потратили деньги? Этот вопрос Еспресо поставило экспертам.

Наталья Шаповал, руководитель KSE Institute, вице-президент по политическим исследованиям, член Консультативного совета Центра совершенствования закупок:

Сейчас всем бросается в глаза, что, во-первых, по данным Министерства финансов, из Фонда борьбы с коронавирусом использовано 19 млрд грн с 66 млрд грн. Но если наложить 35 млрд грн, которые были переведены на дороги - то получается, что остаются неиспользованными 12 млрд грн. Это первое, о чем говорят. Второе - о дорогах. И третье, мне кажется, правильно говорят о том, что есть программы, в частности минздравовских, по которым очень-очень низкие расходы. И четвертый вопрос - насколько эффективно были потрачены средства.

Мне кажется, самый большой вызов, связанный с эффективным использованием средств из Фонда и поддержкой людей, заключается в том, что недостаточно просто иметь деньги. Нужно еще иметь механизмы, качественные программы и качественную имплементацию.

В Украине ни правительство, ни местные власти никогда не могли похвастаться 100% -ным выполнением программ. Проблема в том, что нет качественных механизмов.

Это видно по Минздраве. Все понимают, что если коронавирус и у нас так мало аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то их нужно покупать. Или все наблюдают проблему с перегрузкой некоторых медицинских учреждений и недовантаженистю других; проблемы с защитой и оплатой труда медицинских сотрудников - они не решаются. Нужны процессы, нужно иметь команду людей, планы, принципы, как средства распределять внутри программ. Очевидно, что этого нет.

Это большой вызов, потому что вся эта история с карантином - она для того, чтобы сглаживать кривую заболевания и давать правительству время подготовиться к следующему сезону. Для МЗ это время был немного упущено. Систему должны были подготовить к пиковым нагрузкам. Чтобы это было не 3 тыс. ИВЛ, которые за неделю или месяц заняли - и потом людей нельзя лечить. А чтобы это была нормальная подготовка.

К сожалению, это время не использовали эффективно. И потому, что команда слабая, и потому, что реформа медицинских закупок не закончили, и у госпредприятия "Медицинские закупки Украины" связаны руки, они не могут эффективно работать.

Кроме МЗ, проблемой способности страдают и другие программы.

Напротив, программы по безработице с точки зрения выполнения воплощены эффективно. Потому что есть служба занятости, там есть отработанный механизм, они почти все деньги потратили и помогли безработным.

А вот программы поддержки бизнеса - нет. Вроде и люди, и программы. А так, чтобы украинский бизнес был доволен, и чтобы можно было измерить результат и сказать, что это было эффективно - по-моему, тоже нет. Потому что нужно иметь проект, команду, которая это делает, все должно быть спланировано. Такие большие деньги действительно трудно потратить просто так.

Но измены, наверное, нет, потому что год еще не закончился. Возможно, с увеличением количества больных в течение следующих месяцев расходы ускорятся. Возможно и хорошо, что средства остались, потому что дальше ситуация может быть еще хуже, чем была.

Относительно средств на дороги - там есть плюсы и минусы. Большой плюс по строительству дорог - это признанная проблема в Украине. Очень многие отрасли теряют доходы, недополучают из-за того, что дороги некачественные. Решать эту проблему - правильно.

Кроме того, с помощью такой программы происходит стимулирование потребительского спроса. Потому что эти дополнительные 35 млрд грн создают мультипликатор - компании работают, люди получают зарплату, кто-то получает деньги за материалы, которые используются и тому подобное. В общем, это стимул для экономики.

Но люди видят, что могут быть коррупционные риски. Плюс некрасиво получилось - сказали, что Фонд на борьбу с коронавируса, а вышло на дороги. Если бы это было лучше прокомуниковано - что мы хотим стимулировать экономику, потребление - оно бы лучше звучало.





Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии:

Много денег с антиковидного фонда распределены на дороги и на доплаты силовикам, то есть ведомству Авакова. А те деньги, которые должны быть направлены на медицину - вообще не распределены, в большинстве случаев там очень малый процент использования. А на образование даже не пытаются распределить - например, на то, чтобы наладить какие-то антикоронавирусные мероприятия в школах, или дистанционное обучение. С образования как забрали несколько миллиардов долларов при изменении бюджета - так ничего и не отдали.

Плюс на дороги средства должны распределяться через общие бюджетные программы. Это ненормально, что средства на дороги идут через Фонд борьбы с коронавируса. Должно быть абсолютно нормальная социальная бюджетная программа. С понятными целями, показателями исполнения, исполнителями и так далее.

Эта история, антикоронавирусний фонд был разделен на дороги, может принести нам большие риски. Потому что многие люди заболели и еще больше начинают болеть. Уже мест в больницах не хватает, а коек с кислородом, кроватей с аппаратами искусственной вентиляции легких, тестов - мало. В это надо было вкладывать средства.

Для того, чтобы эффективно использовать средства на медицину, начинать надо было еще в марте, когда Центр экономической стратегии писал записку про адаптивный карантин и о том, какую домашнюю работу нужно выполнить правительства для того, чтобы жесткий карантин стал не просто ударом по экономике, а полезным тем, использованным на подготовку к борьбе с коронавируса. Там очень много надо сделать. И я бы не сказала, что это вопрос одного-двух недель. Надо снимать медсестер, врачей, закупать оборудование, искать поставщиков, поставлять больницам кислород, налаживать больницы первой-второй-третьей очереди по их внутрибольничной процедурам. Это все требует времени. Будет ли это сейчас сделано? Мне трудно сказать. Это не было сделано в течение весны и лета.

-То сделали. Количество тестов действительно увеличили, но недостаточно. Сейчас врачи жалуются, что им не хватает младшего медицинского персонала. Или на инфекционную больницу один врач-инфекционист. Это же ненормально.

Есть статистических данных. По нашим статистическим данным по количеству подготовленных коек очень трудно судить, это действительно кровать полностью подготовленное для пациента, то есть с доступом к кислороду, и есть медсестра на приемлемое количество коек (а не одна медсестричка на сто коек). То есть непонятно, какого качества эти кровати. Нет статистики, нет данных. Потому что у нас медицина - информационно очень закрытая отрасль. Они сами по себе, стараются не выносить сор из избы, так сложилось исторически. И вот сейчас очень трудно, опираясь на эти данные, сказать, насколько они будут готовы к осенней волны заболеваемости коронавирус.





Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра:

Сама структура распределения денег из антиковидного фонда, на что хотят потреблять, безусловно, не соответствует задаче борьбы с пандемией и решению тех задач, которые стоят перед экономикой. Мы увидели, как те сферы, которые должны быть профинансированы, чтобы урегулировать те или иные отношения, вообще не финансируются или финансируются в очень ограниченном объеме.

Банально, начиная от тестирования, защитных средств для школьников. Потому что если вы хотите перевести всех на систему обучения на дому - надо построить систему Интернет-связи, который бы дал возможность учителям работать с детьми в удаленном режиме, когда дети находятся дома, у компьютеров. Есть семьи, где нет компьютеров, надо посмотреть, что с этим можно сделать. Или сделать доступ к компьютерам в библиотеках, или даже купить - это не так дорого сейчас стоит. Взять в рассрочку, в кредит, в лизинг и дать компьютер во временное пользование детям, чтобы они могли пользоваться.

Почему мы половину средств тратим на строительство дорог? Это во-первых, не решает проблем в экономике, потому что там нет прямой взаимосвязи, нет окупаемости строительства дорог. Я уже не говорю, что у нас это делается в рамках преодоления коронавируса, без соответствующих процедур - и поэтому эти дороги становятся просто "золотыми".

На сегодняшний момент тотальная проблема заключается в том, что президент и его команда просто не понимают, что нужно делать. Более того, мы видим, что уровень компетентности людей, которые вовлечены, не выдерживает критики.





Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций:

Нет единого правила, как действовать в условиях пандемии. Это первый опыт для Украины. Поэтому здесь очень много субъективного, как по мне.

Если посмотреть, с помощью Фонда борьбы с коронавирусом пытались закрыть крупнейшие "дыры". С одной стороны - медицинские, с другой - социальные. Например, пособие по безработице, помощь детям ФЛП (физических лиц-предпринимателей), возврат средств с ВНО (внешнее независимое оценивание).

По деньгам на дороги. В принципе, идея развернуть какие-то крупные проекты для того, чтобы подтянуть туда рабочую силу, когда мы имеем кризис, она является абсолютно рабочей. То есть во многих странах мира пытались каким-то образом стимулировать занятость людей. И работы, которые финансируются из государственного бюджета, является одним из нормальных инструментов этого финансирования. Но на сегодняшний день мы не знаем, сколько людей, потерявших работу в результате пандемии, получили работу на объектах "Большого строительства", - или его бы проводили и без COVID-19.

Ключевое даже не в том, как распределили деньги антиковидного фонда, а как они используются. Если верить данным Министерства финансов , то из этого фонда всего было использовано менее трети выделенных средств. Сразу возникает вопрос: либо они не нужны, или там происходит что-то такое, о чем мы не знаем.

Фактически не используются средства на оборудование для приемных отделений опорных больниц, строительство / ремонт приемных отделений, повышение доплат и надбавок медицинским работникам. Это вызывает вопросы. С одной стороны, было принято много решений для того, чтобы поддержать врачей. Но сейчас непонятно - так мы потратили эти средства, или мы их потратили? Это должно вызвать не менее дополнительные объяснения. И я сейчас не говорю о механизмах, как средства двигаются - это тема отдельной беседы.

В основном средства были использованы на следующие нужды: 100% возврат средств за ВНО, более 90% - финансовая помощь фонда страхования на случай безработицы, почти на 94% были сделаны доплаты военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы, медицинским работникам в учреждениях здравоохранения МВД. А все остальные расходы колеблются от 0 до 20%. Например, обеспечение лабораторий Минздрава средствами индивидуальной защиты выполнен всего на 15%. Все эти цифры требуют минимум объяснение. А с другой стороны задача власти - четко показать все расходы на борьбу с пандемией. И вопрос не только в расходах и направлениях, а в том, что за эти средства покупали. Ведь сегодня существует большое количество расследований, что покупалось не то оборудование, некачественные средства индивидуальной защиты и тому подобное.

И эта тема затрат средств и того, что мы получили за каждую бюджетную гривну - она вечна для украинских государственных закупок.