Ексчемпион мира Уайлдер бросил вызов Усику

17 ноября, 2020, 19:45

Американский боксер Деонтей Уайлдер готов провести бой с Александром Усиком

Об этом сообщает журналист Майк Бенсонн в twitter.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) назвал список из 5 боксеров, с которыми хочет встретиться, если не получит третий бой против Тайсона Фьюри.

В список попали Диллиан Уайт, Энди Руис-младший, Роберт Хелениус, Джозеф Паркер и Александр Усик.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC.

Напомним, 2 ноября Деонтей Уайлдер заявил, что пойдет в суд, если команда британца Тайсона Фьюри откажется проводить с ним третий бой.

11 ноября Тайсон Фьюри заявил, что третий бой против Деонтея Уайлдера не состоится никогда.

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