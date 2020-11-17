Ексчемпион мира Уайлдер бросил вызов Усику
17 ноября, 2020, 19:45
Американский боксер Деонтей Уайлдер готов провести бой с Александром Усиком
Об этом сообщает журналист Майк Бенсонн в twitter.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) назвал список из 5 боксеров, с которыми хочет встретиться, если не получит третий бой против Тайсона Фьюри.
В список попали Диллиан Уайт, Энди Руис-младший, Роберт Хелениус, Джозеф Паркер и Александр Усик.
Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC.
ensonn) November 17, 2020
- Напомним, 2 ноября Деонтей Уайлдер заявил, что пойдет в суд, если команда британца Тайсона Фьюри откажется проводить с ним третий бой.
- 11 ноября Тайсон Фьюри заявил, что третий бой против Деонтея Уайлдера не состоится никогда.
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