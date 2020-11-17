 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЕксчемпион мира Уайлдер бросил вызов Усику

Ексчемпион мира Уайлдер бросил вызов Усику


фото: Getty Images
Американский боксер Деонтей Уайлдер готов провести бой с Александром Усиком

Об этом сообщает журналист Майк Бенсонн в twitter.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) назвал список из 5 боксеров, с которыми хочет встретиться, если не получит третий бой против Тайсона Фьюри.

В список попали Диллиан Уайт, Энди Руис-младший, Роберт Хелениус, Джозеф Паркер и Александр Усик.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 ноября, 2020 вторник

больше новостей

17 ноября, 2020 вторник

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать