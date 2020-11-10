Фьюри сделал категорическое заявление относительно третьего боя с Уайлдером

10 ноября, 2020, 10:01

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что третий бой против американца Деонтея Уайлдера не состоится никогда

Об этом Фьюри заявил в интервью эксперту бокса Гарету Дэвису на его канале в YouTube.

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри его третий бой против Деонтея Валйдера не состоится никогда.

"Я согласен на каждую дату, которую он и его команда выбирала. Сейчас я уже не думаю об этом, ведь все кончено. Уайлдер пытался дискредитировать меня с помощью дерьма, которое он говорил. Если бы я был таким, как все остальные в мире, то я бы подал против него иск на $ 100 млн за клевету. Но я не такой, я не заинтересован в подобных вещах. Так что Уайлдер никогда не получит бой со мной из-за того, что сказал в мой адрес", - отметил Фьюри.

Он также выразил убеждение, что американец умышленно сорвал их третий бой, который должен состояться в декабре 2020 года.

"Поражение - это одно. Любой может проиграть тому, кто оказался лучшим. Другое дело - появиться с таким количеством дерьма, которое он вылил за последние восемь месяцев. Он настойчиво ждал, пока не истечет срок действия контракта, чтобы открыть свой рот в последние несколько месяцев. Это смешно", - сказал Фьюри.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC.

Напомним, 2 ноября Деонтей Уайлдер заявил, что пойдет в суд , если команда британца Тайсона Фьюри откажется проводить с ним третий бой.

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