Уайлдер подаст в суд, если Фьюри не согласится на третий бой
Об этом сообщает Fightnews.
Американец уверен, что Фьюри боится выходить на ринг в третий раз.
"Бой был запланирован на 19 декабря. Я ранее заявил, что мне без разницы, состоится он со зрителями или без. Если они продолжат и дальше валять дурака, мы подадим иск против них и всех причастных к этому. Конечная цель состоит в том, чтобы закончить это противостояние раз и навсегда. Черт, я не понимаю, почему Фьюри убегает. Это просто еще один бой. Если ты считаешь, что все круто сделал в первом и втором поединках, то третий не будет для тебя проблемой. Если ты знаешь, что сделал что-то неправильно, пошел на обман, был нечестным в своих действиях, то это вызывает беспокойство. Фьюри знает, что он мошенничал. Не только в первом, но и во втором бою. Поэтому он не уверен в третьем поединке ", - сказал американец.
Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC.
- 1 октября сообщалось, что бой Фьюри - Уайлдер перенесен с 19 декабря из-за запланированных на эту дату матчей по американскому футболу.
- 12 октября стало известно, что третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером отменен.
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