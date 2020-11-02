Уайлдер подаст в суд, если Фьюри не согласится на третий бой

2 ноября, 2020, 13:59

Американец Деонтей Уайлдер готов пойти в суд, если команда британца Тайсона Фьюри откажется проводить с ним третий бой

Об этом сообщает Fightnews.

Американец уверен, что Фьюри боится выходить на ринг в третий раз.

"Бой был запланирован на 19 декабря. Я ранее заявил, что мне без разницы, состоится он со зрителями или без. Если они продолжат и дальше валять дурака, мы подадим иск против них и всех причастных к этому. Конечная цель состоит в том, чтобы закончить это противостояние раз и навсегда. Черт, я не понимаю, почему Фьюри убегает. Это просто еще один бой. Если ты считаешь, что все круто сделал в первом и втором поединках, то третий не будет для тебя проблемой. Если ты знаешь, что сделал что-то неправильно, пошел на обман, был нечестным в своих действиях, то это вызывает беспокойство. Фьюри знает, что он мошенничал. Не только в первом, но и во втором бою. Поэтому он не уверен в третьем поединке ", - сказал американец.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC.

1 октября сообщалось, что бой Фьюри - Уайлдер перенесен с 19 декабря из-за запланированных на эту дату матчей по американскому футболу.

12 октября стало известно, что третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером отменен.

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