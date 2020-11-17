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Espreso.tvОбществоАзербайджан запустил газопровод в обход России в Европу

Азербайджан запустил газопровод в обход России в Европу

17 ноября заработал Трансадриатический газопровод, главными акционерами которого являются SOCAR, Snam и ВР

Об этом сообщает пресс-служба консорциума TAP AG .

Консорциум заявил о начале коммерческой эксплуатации трубопровода. Трансадриатический трубопровод строился 4,5 года. TAP - это газотранспортная система длиной 878 км. Ее прокладывали через территорию Греции (550 км), Албании (215км), по дну Адриатического моря (105км) с выходом на побережье Италии (8 км).

По трубопроводу в Европу поставлять природный газ с месторождения Шах Дениз II в Каспийском море.

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Стоимость прокладки трубопровода составила $ 5 млрд, он ежегодно поставлять 10 млрдкубометрив газа, но pujljv его пропускнe способность можно будет увеличить до 20 млрд кубометров

Трансадриатический трубопровод - часть "Южного газового коридора", который является частью политики Евросоюза по энергетической безопасности. Благодаря реализации проектов этого "коридора" ЕС хочет диверсифицировать поставки газа, то есть снизить зависимость от Газпрома и уменьшить роль России как монополиста на рынке.

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"Южный газовый коридор - новаторский поставщик природного газа из Азербайджана в Европу и одна из самых современных и надежных систем транспортировки энергии. Как ключевая составляющая Южного газового коридора длиной 3500 км, TAP сочетает стратегические и рыночные особенности конкуренции. Это гарантирует, что Европа может получать поставки из другого источника, одновременно поддерживая ключевые цели ЕС по достижению интегрированного энергетического рынка и устойчивого, безопасного и диверсифицированного энергетического комплекса, способствуя текущим потокам перехода к чистой энергии ", - заявил председатель совета директоров проекту Мурад Гейрадов.

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