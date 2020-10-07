Польша оштрафовала "Газпром" на $ 7,6 млрд за нарушение антимонопольного законодательства при строительстве Nord Stream-2

7 октября, 2020, 12:19

Суд постановил: "Газпром" и пять европейских компаний без согласия на создание совместного предприятия заключили ряд соглашений о финансировании Nord Stream 2, причем корпорации не отказывались от намерения провести концентрацию и реализовали ее в другой форме

Об этом сообщает Управление защиты конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши.

По результатам судебного рассмотрения выяснили, что "Газпром" и пять европейских компаний без согласия на создание совместного предприятия заключили ряд соглашений о финансировании Nord Stream 2. В то же время, европейские компании за счет залога акций "Северного потока-2" стали квази-акционерами этой компании.

Управление защиты конкуренции и потребителей, оценивая степень нарушения требований, пришло к выводу, что компании никогда не отказывались от намерения провести концентрацию и реализовали ее в другой форме. Ни одна из них не сообщила об этом польскому регулятору, нарушив действующий в государстве закон, идентичный нормам Европейского Союза.

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Таким образом, реализация проекта "Северный поток-2" нарушила закон и правила конкуренции, последствия чего усиливают зависимость потребителей газа на внутреннем рынке от единого поставщика - "Газпрома".

В сообщении отмечается, что такая ситуация может привести к серьезным последствиям для экономики Польши и ЕС. В частности, Варшава опасается, что затраты на строительство газопровода могут быть компенсированы повышением цен на российский газ.

"На "Газпром" и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размере 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству", - отметил глава UOKiK Томаш Хрустны.

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Он уточнил, что в отношении "Газпрома" речь идет о более 29 млрд злотых - 7,6 млрд долларов по курсу на 7 октября.

На новостях о штрафе акции "Газпрома" на Московской бирже опустились на 1,6%.

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