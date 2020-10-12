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Espreso.tvЭкономика"Газпром" в этом году заплатит за 65 млрд куб. м газа, однако транзит может не превысить 55, - председатель ОГТСУ

"Газпром" в этом году заплатит за 65 млрд куб. м газа, однако транзит может не превысить 55, - председатель ОГТСУ


фото: bbc
По словам главы Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, "Газпром" в этом году по контракту будет обязан оплатить 65 млрд куб. м газа, но транзит может не превысить 55 млрд кубов

Об этом Макогон сказал в интервью изданию Oilpoint.

"Что касается этого года, то не думаю, что транзит превысит 55 млрд кубов, хотя Газпром по договору будет обязан оплатить 65 млрд кубов", - цитирует издание слова Макогона.

Он отметил, что Оператор ГТС готов осуществить дополнительный транзит в РФ и Европейский Союз, поскольку сейчас мощности украинской ГТС загружены на 40%.

Однако, по его словам, другие поставщики газа, кроме Газпрома, не могут получить доступ к экспортным газопроводам в РФ, в противном случае украинская ГТС была бы еще более востребованной.

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