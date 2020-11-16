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Espreso.tvОбществоИз-за массовых задержаний: ЕС и Германия могут ввести новые санкции против чиновников Беларуси

Из-за массовых задержаний: ЕС и Германия могут ввести новые санкции против чиновников Беларуси

Германия обсуждает с Европейским союзом возможность введения новых санкций против руководства Беларуси

Об этом сообщает Reuters, передает "РБК-Украина".

"Вполне возможно, что эти меры могут быть направлены против компаний, причастных к нарушениям прав человека", - заявил журналистам представитель Министерства иностранных дел Германии.

Новые ограничения стали обсуждаться после того, как сотни протестующих в Минске были задержаны во время массовых демонстраций в воскресенье.

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