В Ровно отказались внедрять "карантин выходного дня"
Об этом сообщает ривненское издание "7 дней" со ссылкой решение комиссии ТЭБ.
На комиссии было принято решение следующие выходные 21 и 22 ноября в Киеве сделать рабочими.
Ровенский городской голова Владимир Хомко попросил полицию отнестись с пониманием к решению о рабочих днях и не штрафовать предпринимателей.
Читайте также: Ряд городов Украины отказываются вводить карантин выходного дня. ПЕРЕЧЕНЬ
Руководитель пресс-службы Ровенского городского совета Николай Прокопчук, заявил, что решение об отмене карантина выходного дня было принято единогласно всеми членами комиссии. В дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр.
Читайте также: В Раде зарегистрировали постановление об отмене "карантина выходного дня"
Отмечается, что в ходе заседания комиссии ТЭБ под горсоветом Ровно состоялась акция протеста предпринимателей против введения карантина выходного дня. К акции присоединились более 100 человек.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-