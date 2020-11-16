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Espreso.tvОбществоВ Ровно отказались внедрять "карантин выходного дня"

В Ровно отказались внедрять "карантин выходного дня"

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности города Ровно отказалась вводить "карантин выходного дня"

Об этом сообщает ривненское издание "7 дней" со ссылкой решение комиссии ТЭБ.

На комиссии было принято решение следующие выходные 21 и 22 ноября в Киеве сделать рабочими.

Ровенский городской голова Владимир Хомко попросил полицию отнестись с пониманием к решению о рабочих днях и не штрафовать предпринимателей.

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Руководитель пресс-службы Ровенского городского совета Николай Прокопчук, заявил, что решение об отмене карантина выходного дня было принято единогласно всеми членами комиссии. В дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр.

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Отмечается, что в ходе заседания комиссии ТЭБ под горсоветом Ровно состоялась акция протеста предпринимателей против введения карантина выходного дня. К акции присоединились более 100 человек.

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