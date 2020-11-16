В Раде зарегистрировали постановление об отмене "карантина выходного дня"
Об этом исполняющая обязанности головы Верховной Рады, вице-спикер Елена Кондратюк заявила на согласительном совете, передает Еспресо.TV.
"Кабинет министров прибег к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение. Именно поэтому было сегодня зарегистрировано, тоже под моим руководством, специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству", - отметила и. о. головы Верховной Рады.
Читайте также: Ряд городов Украины отказываются вводить карантин выходного дня. ПЕРЕЧЕНЬ
Авторами документа являются нардепы Елена Кондратюк, Давид Арахамия, Ярослав Железняк, Александр Корниенко, Юрий Бойко и Ирина Геращенко.
Читайте также: Карантин выходного дня в Украине: как действовать правительственное постановление 641
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-