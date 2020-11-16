В Раде зарегистрировали постановление об отмене "карантина выходного дня"

16 ноября, 2020, 12:21

16 ноября на заседании Согласительного совета и. о. головы ВР Елена Кондратюк зарегистрировала постановление №4381 о рекомендации отменить "карантин выходного дня" правительства

Об этом исполняющая обязанности головы Верховной Рады, вице-спикер Елена Кондратюк заявила на согласительном совете, передает Еспресо.TV.

"Кабинет министров прибег к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение. Именно поэтому было сегодня зарегистрировано, тоже под моим руководством, специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству", - отметила и. о. головы Верховной Рады.

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Авторами документа являются нардепы Елена Кондратюк, Давид Арахамия, Ярослав Железняк, Александр Корниенко, Юрий Бойко и Ирина Геращенко.

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