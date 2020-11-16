 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали постановление об отмене "карантина выходного дня"

В Раде зарегистрировали постановление об отмене "карантина выходного дня"

16 ноября на заседании Согласительного совета и. о. головы ВР Елена Кондратюк зарегистрировала постановление №4381 о рекомендации отменить "карантин выходного дня" правительства

Об этом исполняющая обязанности головы Верховной Рады, вице-спикер Елена Кондратюк заявила на согласительном совете, передает Еспресо.TV.

"Кабинет министров прибег к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение. Именно поэтому было сегодня зарегистрировано, тоже под моим руководством, специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству", - отметила и. о. головы Верховной Рады.

Читайте также: Ряд городов Украины отказываются вводить карантин выходного дня. ПЕРЕЧЕНЬ

Авторами документа являются нардепы Елена Кондратюк, Давид Арахамия, Ярослав Железняк, Александр Корниенко, Юрий Бойко и Ирина Геращенко.

Читайте также: Карантин выходного дня в Украине: как действовать правительственное постановление 641

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

16 ноября, 2020 понедельник

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать