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Espreso.tvОбществоВ Одессе представители одной из ТИК отказываются принимать протоколы выборов

В Одессе представители одной из ТИК отказываются принимать протоколы выборов


фото: dumskaya
Восемь из 16 членов районной ТИК дважды подряд удерживались в голосовании по принятию протоколов с двух участков

Об этом сообщает "ОПОРА".

"Сначала в Приморской районной ТИК приехали члены УИК №511339, у которых оказался незапакованным список избирателей. Восемь членов районной ТИК воздержались при голосовании за принятие избирательной документации. После этого документы привезла УИК № 511328. В ее избирательной документации замечаний не было, но во время голосования эти же восемь членов районной ТИК снова воздержались, в результате чего не хватило голосов для принятия решения", - рассказали в" ОПОРЕ ".

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Наблюдатель от "ОПОРЫ", который присутствует на заседании районной ТИК, отметил, что по состоянию на 23:00 15 ноября члены обеих УИК находились в ожидании в помещении районной ТИК. По словам членов участковых избирательных комиссий, они ждут разъяснений от Одесской городской ТИК. Районная ТИК тем временем ушла на технический перерыв.

  • Напомним, по результатам экзитполов действующий мэр Одессы Геннадий Труханов победил Николая Скорика во втором туре выборов мэра города

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