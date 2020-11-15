 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТруханов победил Скорика во втором туре выборов мэра Одессы - экзит-пол

Труханов победил Скорика во втором туре выборов мэра Одессы - экзит-пол


фото: Укрінформ
Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов победил Николая Скорика во втором туре выборов мэра города

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Результаты приведены по состоянию на 17:00. По данным экзит-пола по Трухнова проголосовали 55,1% избирателей, Скорика поддержали 42,8%.

По состоянию на 17:00 было опрошено 1 780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика тайного голосования.

15 ноября 2020 года, в день второго тура выборов городского головы, КМИС провел экзит-пол в городе Одесса. Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории города Одесса. Выборка репрезентативна для города в целом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

15 ноября, 2020 воскресенье

14 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать