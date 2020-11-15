Труханов победил Скорика во втором туре выборов мэра Одессы - экзит-пол

15 ноября, 2020, 20:18

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов победил Николая Скорика во втором туре выборов мэра города

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Результаты приведены по состоянию на 17:00. По данным экзит-пола по Трухнова проголосовали 55,1% избирателей, Скорика поддержали 42,8%.

По состоянию на 17:00 было опрошено 1 780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика тайного голосования.

15 ноября 2020 года, в день второго тура выборов городского головы, КМИС провел экзит-пол в городе Одесса. Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории города Одесса. Выборка репрезентативна для города в целом.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября 2020 года, в семи украинских городах происходит повторное голосование на выборах городского головы. Речь идет о Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменце-Подольском, Краматорске, Украинке, где 25 октября, во время первого тура, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

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