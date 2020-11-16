Труханов выиграл во втором туре на выборах мэра Одессы, - КИУ
16 ноября, 2020, 20:29
Действующий городской голова Геннадий Труханов переизбрался мэром Одессы
Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины, передает 048.ua.
Так, после получения протоколов всех окружных комиссий стало известно, что за Труханова проголосовали 93 921 избиратель.
За кандидата от "Оппозиционного платформы "За жизнь" Николая Скорика - 72974 избирателей.
В свою очередь Одесская городская территориальная избирательная комиссия, хотя и приняла все районные протоколы, решила не объявлять окончательные результаты голосования сегодня, 16 ноября.
Как отмечает издание Сегодня, члены ТИК заявили, что сильно устали и итоги станут известны 17 ноября.
- Напомним, по данным экзит-пола действующий мэр Одессы Геннадий Труханов победил Николая Скорика во втором туре выборов мэра города.
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