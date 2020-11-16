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Espreso.tvОбществоТруханов выиграл во втором туре на выборах мэра Одессы, - КИУ

Труханов выиграл во втором туре на выборах мэра Одессы, - КИУ


фото: pravda.com
Действующий городской голова Геннадий Труханов переизбрался мэром Одессы

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины, передает 048.ua.

Так, после получения протоколов всех окружных комиссий стало известно, что за Труханова проголосовали 93 921 избиратель.

За кандидата от "Оппозиционного платформы  "За жизнь" Николая Скорика - 72974 избирателей.

В свою очередь Одесская городская территориальная избирательная комиссия, хотя и приняла все районные протоколы, решила не объявлять окончательные результаты голосования сегодня, 16 ноября.

Как отмечает издание Сегодня, члены ТИК заявили, что сильно устали и итоги станут известны 17 ноября.

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