РФ перебрасывает ракетные установки "Град" в Нагорный Карабах, - Reuters
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что Россия переместила многоцелевые ракетные установки, установленные на грузовиках, в сухопутный коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.
Так, репортеры Reuters увидели две российские системы запуска ракет "Град" в Лачинском коридоре.
"Система советских времен может запустить 40 ракет примерно за 20 секунд, и их развертывание свидетельствует о том, что Москва не рискует безопасностью своих" миротворцев ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба "Грады" были укомплектованы российскими экипажами, и военнослужащие подтвердили Reuters, что они из России.
"Один из" Градов "имел российский военный номерной знак с региональным кодом 94, указывая на то, что он принадлежал к Закавказскому военному округу. Другой" Град "не имел номерного знака, но его сопровождал военный грузовик" КамАЗ "с российским номером того же военного округа ", - отмечают журналисты.
Также был замечен в районе Нагорного Карабаха российский танк.
Как отмечают журналисты, в заявлении на сайте Кремля говорится, что вооруженные миротворцы будут сопровождаться бронетранспортерами и другими машинами и техникой. В нем не было конкретных упоминаний о ракетных системах.
- Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела границей между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу "НКР" Ханкенди (Степанакерт) и собственно Армению . Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к отвоеванию своей признанной международным сообществом территории.
- В полночь 10 ноября премьерминистр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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