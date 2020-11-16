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Espreso.tvСпортНарод довели, - экс-тренер "Динамо" Хацкевич о протестах в Беларуси

Народ довели, - экс-тренер "Динамо" Хацкевич о протестах в Беларуси


фото: Getty Images
Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич считает, что сейчас в Беларуси сложная ситуация, а у людей нет никаких прав

Об этом сообщает championat.com.

По словам Хацкевича, который сейчас возглавляет российский "Ротор", если люди массово вышли на улицы, это означает одно: народ довели.

"Сегодня мой дом - Волгоград, но семья живет в Киеве. Беларусь? Я смотрю новости, ищу информацию в социальных сетях, так как по ТВ не показывают все, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там происходит. Тревожно на сердце, в том числе за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищен - никаких прав нет у людей. Белорусский протест более мирный и менее организованный по сравнению с украинским, но, если люди массово вышли на улицы, это означает одно: народ довели ", - сказал Хацкевич.

47-летний Александр Хацкевич работал в "Динамо" с июня 2017 года до августа 2019 и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

С 2010 до 2014 года Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 - 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".

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