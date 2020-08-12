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Espreso.tvСпортДавайте оставаться людьми: Любимая биатлонистка Лукашенко отреагировала на события в Беларуси

Давайте оставаться людьми: Любимая биатлонистка Лукашенко отреагировала на события в Беларуси


фото: Getty Images
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева призвала соотечественников не впадать в крайности

Об этом Домрачева написала в Instagram.

Таким образом легендарная биатлонистка отреагировала на столкновения, вспыхнувшие после президентских выборов в Беларуси.

"Ситуация на улицах не может не беспокоить. Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обеих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми ", - написала Домрачева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуации на улицах не могут не беспокоить ... Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обоих СТОРОН конфликта: Считайте друг друга, Слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться Людьми.

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun)

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