Давайте оставаться людьми: Любимая биатлонистка Лукашенко отреагировала на события в Беларуси
Об этом Домрачева написала в Instagram.
Таким образом легендарная биатлонистка отреагировала на столкновения, вспыхнувшие после президентских выборов в Беларуси.
"Ситуация на улицах не может не беспокоить. Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обеих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми ", - написала Домрачева.
Ситуации на улицах не могут не беспокоить ... Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обоих СТОРОН конфликта: Считайте друг друга, Слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться Людьми.
- В ноябре 2019 президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что олимпийская чемпионка Дарья Домрачева спрашивала у него разрешения тренировать сборную Китая по биатлону
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