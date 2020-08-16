Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец, - экс-тренер "Динамо" Хацкевич

16 августа, 2020, 16:19

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич осудил действия властей во время протестов в Беларуси

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам Хацкевича, который сейчас возглавляет российский "Ротор", терпение белорусов лопнуло.

"Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили об "огульнойю вялости" белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы - сильный и смелый народ. Действия ОМОНа - это полный беспредел. Об этом много сказано - и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, понесли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным", - сказал Хацкевич.

46-летний Александр Хацкевич работал в "Динамо" с июня 2017 года до августа 2019-го и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

С 2010 до 2014 года Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 - 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".

Напомним, 12 августа четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева призвала соотечественников не впадать в крайности.

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